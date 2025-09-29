Son Mühür- AK Parti'de son dönemde esen istifa rüzgarı ne zaman dinecek merakla bekleniyor.

Bugüne kadar, Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Ordu İl Başkanı Halit Şahin ve Tunceli İl Başkanı Mustafa Oltan görevlerinden aflarını isteyerek istifa kararı almıştı.

İstifa rüzgarının estiği kentler arasında yer alan İzmir'de de AK Parti kanadından üstü üste gelen haberler vardı.



İzmir'de kimler koltuğuna veda etmişti?



Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci, Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener ve Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez görevlerini bırakmıştı.

Saymaz Beştepe'den aldığı kulisleri anlattı...

AK Parti'deki istifaları mercek altına alan gazeteci İsmail Saymaz Halk Tv'de süreci değerlendirdi.

Beştepe'ye yakın kaynaklar...



''Bir temizlik yapılıyor ve benim Beştepe’ye yakın kaynaklardan aldığım bilgi o ki, bunların önemli bir bölümü için şöyle deniyor.'' diyen Saymaz,

''Bunlar siyaset yapmayı bıraktılar, bütün vakitlerini Ankara'da geçiriyorlar.

Ankara'da 1- İhale kovalıyorlar 2- İş takibi kovalıyorlar 3- Tayin atama kovalıyorlar.

Ve bunların dikkate değerli bir bölümü bakanlıklarda, bakanın odasının önünde görülüyorlar hep bir şey kovalıyorlar.

Dolayısıyla kastettikleri bu. Yani bunların giderek özellikle şu kelimeyi tercih ediyorlar. Bunlar kirlendiler ve usulsüzlüklere karıştılar. Bunlar için tam olarak yozlaşma kelimesi kullanılıyor. Dolayısı ile bu yozlaşmaya bir neşter vurulduğunu söylüyorlar.'' ifadelerine yer verdi.



Bunları savcıya teslim etmek istemiyorlar...



İstifalarla ilgili AK Parti kanadından gelen açıklamaları da değerlendiren Sayma,

''AK Parti Genel Merkezi böyle izah etmiyor. Efendim, bunlar suça bulaşmamış ama performansa yetersizdir diyorlar.

Nasıl ölçtünüz? Ne oldu da bu adamları birden bire performans kaybı yaşadılar? Hayır, AK Parti'nin bir tipik daha önceden metal yorgunluk diye gerekçelendirdiği benzeri bir operasyonuna tanık oluyoruz.

Bunlar benim öğrendim kadarıyla ihale takibi iştah gibi ve atama kovalayan il başkanları yozlaşmış. Yozlaşma ayyuka çıkmış.

Fakat soruşturma konusunu etmek istemiyorlar. Yani bunları savcıya da teslim etmek istemiyorlar. Bu yolla AK Parti'den gönüllü el çektirmeye çalışıyorlar. Talimat gidiyor. İstifa edin diyorlar, onlar da istifa ediyorlar.'' diye konuştu.

