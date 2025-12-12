Sosyoloji, iletişim bilimleri ve kadın çalışmaları alanındaki öncü çalışmalarıyla bilinen Unat’ın vefatı, akademik camiada ve öğrencileri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Mülkiye’nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ilk kadın asistanı ve profesörü olma unvanını taşıyan Unat, son nefesine kadar akademik üretimden kopmayan enerjisi ve Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınıyordu. Mülkiye’nin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan Abadan Unat’ın cenaze programı henüz netleşmedi

Nermin Abadan Unat Kimdir?

18 Eylül 1921 tarihinde Viyana’da dünyaya gelen Nermin Abadan Unat, İzmirli bir babanın ve Macar bir baronesin kızıdır. Babasının vefatının ardından 14 yaşında tek başına Türkiye’ye gelme kararı aldı ve İzmir Kız Lisesi’nde eğitimine devam etti. Türkçeyi sonradan öğrenmesine rağmen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarıyla bitirdi. Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlayan Unat, burada "ilk kadın asistan" olarak tarihe geçti ve ilerleyen yıllarda profesörlük unvanını aldı.

Akademik kariyerinin yanı sıra aktif siyasette de rol alan Unat, 1978-1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörü olarak görev yaptı. Özellikle "kamuoyu" kavramını Türkçeye kazandıran kişi olarak bilinen Unat, siyaset sosyolojisi, göç ve kadın sorunları üzerine uluslararası düzeyde referans kabul edilen çalışmalara imza attı. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi’nde dersler verdi ve Türkiye’de iletişim bilimlerinin kurumsallaşmasında kilit rol oynadı.

Nermin Abadan Unat Neden Öldü?

104 yaşındaki Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, İstanbul'daki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Herhangi bir kaza veya ani bir hastalık sonucu değil, ilerleyen yaşının getirdiği doğal nedenlerle hayata veda ettiği bildirildi.

Unat’ın vefat haberinin ardından sevenleri ve akademik kurumlar taziye mesajları yayınlarken, cenaze programının ABD’de yaşayan oğlunun Türkiye’ye gelmesinin ardından netleşeceği belirtildi. Son ana kadar zihinsel berraklığını koruyan ve toplumsal meselelere duyarlılığını sürdüren Unat, geride yeri doldurulamaz bir miras bıraktı.

Akademik Mirası ve Eserleri

Nermin Abadan Unat, özellikle Türk işçilerin Almanya’ya göçünü (Gastarbeiter) konu alan "Bitmeyen Göç" adlı eseriyle sosyoloji literatürüne büyük katkı sağladı. Göçün sadece ekonomik değil, toplumsal ve kültürel boyutlarını da inceleyen ilk isimlerden biri oldu. Ayrıca kadınların siyasetteki yeri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki mücadelesiyle de tanındı. Türk Sosyal Bilimler Derneği başkanlığı ve Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliği gibi uluslararası görevlerde bulunarak Türkiye'yi temsil etti.