İstanbul'da Fizikom Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu olan Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, yurt içi ve yurt dışında aldığı kapsamlı eğitimle alanında uzmanlaşmış bir hekim. Sosyal medyada 96 binden fazla takipçisi bulunan doktor, fizik tedavi alanında farkındalık çalışmalarıyla da tanınıyor.

Meral Kozakçıoğlu kimdir, ne doktoru?

Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden (Trakya Tıp Kadrosu) mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimine başladı.

Altı ay sonra Hollanda'ya giderek Leiden Üniversitesi, Lumburg Üniversitesi ve Lucas Rehabilitasyon Merkezi'nde 8 ay çalıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Kozakçıoğlu, 2 yıl süreyle Miami Üniversitesi, Cleveland Clinic ve Mayo Clinic'de eğitimine devam etti. İhtisas tezi olan kardiyak rehabilitasyon konulu araştırmasını Cleveland Clinic'te gerçekleştirdi.

1991'de İstanbul'a dönen Meral Kozakçıoğlu, 1992 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzmanlığını, 1994 yılında ise Doçentlik unvanını aldı. 1994-1997 yılları arasında aynı fakültede çalışmalarına devam etti.

1997'de İstanbul'un Avrupa yakasında Fizikom Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Profesörlük unvanını aldıktan sonra 2005-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Meral Kozakçıoğlu evli mi, eşi kim?

Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, 1999 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Özekici ile evlendi. Çiftin Mustafa Veysel adında bir oğlu var ve İtalya'da tıp eğitimi alıyor.

Meral Kozakçıoğlu'nun babası Hayri Kozakçıoğlu kimdir?

Meral Kozakçıoğlu'nun babası Hayri Kozakçıoğlu, 1938 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Kozakçıoğlu, kaymakamlıktan başlayarak önemli devlet görevlerinde bulundu.

1978 yılında Erzurum Valisi olarak atanan Hayri Kozakçıoğlu, ardından 1978-1979 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül 1980 sonrası Adana Valiliği'ne atandı. 3 yıl Adana, 3,5 yıl Sakarya Valiliği görevlerinin ardından 1987'de Diyarbakır Valisi oldu.

19 Temmuz 1987'de Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valiliği'ne atanan Hayri Kozakçıoğlu, Türkiye'nin ilk "Süper Valisi" olarak tarihe geçti. 1991-1995 yılları arasında İstanbul Valisi olarak görev yaptı. Valiliğinin ardından siyasete atılarak 20. ve 21. dönem DYP İstanbul Milletvekilliği yaptı.

Hayri Kozakçıoğlu, 23 Mayıs 2013 tarihinde Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetti. Geride eşi Sabire Kozakçıoğlu, kızları Faika ve Meral ile oğlu Ferhan kaldı.