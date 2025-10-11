İzmir’de son haftalarda etkili olan yağışlara ve planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kentte artan su krizi kamuoyunu endişeye sürüklerken, öte yandan da çözüm yolları tartışılıyor. Yağmurlar başlamasına rağmen barajların hemen dolmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Umarım bu kuraklık belediyeye ciddi bir uyarı olur ve suda artık B ve C planları yapılır” diyerek Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan gri suyun İzmir’in kurtuluş suyu olabileceğini söyledi.

İzmir’de kuraklığa bağlı olarak yaşanan su krizi sürüyor. Tahtalı Barajı'nın gelecek hafta 2008'in rekoru olan yüzde 2'lere düşeceğini aktaran TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Baraj yüzde 2'lere düşünce 2008 rekoru kırılacak, ekim sonunda da Tahtalı Barajı'nın dibini göreceğiz” dedi.

“Barajı ancak yüzde 20 doldurur”

Yağışlar 43 kilogram olan ekim ortalamasının üzerine çıkmasına rağmen barajların dolmadığını belirten Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

“Yağışlar kent genelinde 50 kilogramı geçti. Çok güzel yağdı ancak barajlar dolmadı. Yağmurlar ancak barajdaki düşüşü yavaşlattı. Barajlar, toprak yağmura doyunca dolacak. Yağışlar başlamadan önce yüzde 3,4 olan Tahtalı Barajı bugün itibarıyla yüzde 3,06. Tahtalı, 300 milyon metreküplük devasa bir baraj. Şu anda 8 milyon metreküp civarında su kaldı. Barajlar aralık ayının 15'inden sonra dolar, o tarihe kadar barajdaki su düşmeye devam eder. 2026 yılında iyi yağış olacağını öngörüyorum ama barajı ancak yüzde 20 doldurur.”

“Güzelhisar'da su biterse sanayi bitecek”

Tahtalı Barajı’nda dan günlük ortalama 150 bin metreküp su çekildiğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, uygulanan planlı su kesintilerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, Güzelhisar Barajı'nın dolu olduğunu ancak oradaki suyun sanayide kullanıldığını hatırlatarak “Güzelhisar Barajı sanayi için yapılan bir baraj. Güzelhisar'dan her gün kente düzenli olarak 50 bin metreküp su çekiliyor. Önce sanayinin kendini emniyete almaşı lazım, orada su biterse sanayi bitecek” dedi.

“Gri su İzmir'in kurtuluş suyu olabilir”

Susuzluk kentin ilk gündem maddesi hâlin gelirken kuraklığa karşı çözüm yolları tartışılıyor. Prof. Dr. Yaşar, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan gri suyun İzmir’in kurtuluş suyu olabileceğini vurguladı.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden her gün ortalama 500 bin metreküp ‘arıtılmış’ suyun denize bırakıldığını belirten Yaşar, şunları söyledi:

“İzmir'de her gün yer altından 350 bin metreküp su çekiyoruz. Eğer Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan suyu tarıma kazandırabilirsek büyük oranda su tasarrufu sağlamış olacağız. Gri sular bütün dünyada tarımda kullanılıyor, bizim tarımda kullandığımız yer altı suları ise rezerv olarak saklanıyor. Umarım bu kuraklık belediyeye ciddi bir uyarı olur ve suda artık B ve C planları yapılır. Önce İzmir'deki tüm olası yer altı su kaynakları, olası yer altı baraj yerleri saptanıp, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan gri suyun tarım alanlarına kazandırılması projeleri yapılmalı. Şu anda ihtiyacımız yok ancak deniz suyu arıtma projeleri de hazırlanmalı.”