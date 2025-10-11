Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 43 hissesine sahip olduğu Çankaya Katlı Otoparkı'nı yıkmak için yaptığı hamleye bir darbe de mahkemenin atadığı bilirkişilerden geldi.

Otoparkın yıkılışına karşı bayrak açan AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, ''Dört yapıdan oluşan binanın bir yapısında herhangi bir sorun olmamasına karşı yıkım kararı alınmasına'' tepki göstermişti.

Kocabaş bu kez mahkemenin atadığı bilirkişilerin hazırladığı raporla seslendi.



''İzmir 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bilirkişi raporu açık ve net!'' diyen Nail Kocabaş,

''Çankaya Katlı Otoparkı için üst katlardan teknik incelemelerin yapılması ( karot alınması, demir donatı tespitlerin yapılması vs.), zemin etüdünün yapılması ile binanın güçlendirebilecek nitelikteyse yıkılmasına gerek olmadığı, güçlendirme ile hizmet vermeye devam edebileceği sonucuna varılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bir önceki yönetimin yıkım kararından vazgeçip güçlendirme yapılacağını açıklamış; yapı ortaklarına, güçlendirme için muvafakat yazısı gönderip: “Muvafakat vermezseniz resen güçlendirme yaparım.” demiştir hatırlatmasında bulundu.



Ancak ne hikmetse...



''Ancak ne hikmetse; İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, şimdi aynı binayı yıkma kararı alıyor!'' diyen Kocabaş,

''Buradan açıkça soruyorum:

Mahkeme kararına rağmen binada, teknik inceleme (karot alımı, demir donatı tespiti, vs.) üst katlar da dahil yapıldı mı?

Zemin etüdü gerçekleştirdiniz mi?

Performans analizi yapıldı mı?

Güçlendirme projesi hazırlandı mı?

Maliyet çalışması ne kadar çıktı?

Bunların cevabını kamuoyuna açıklayın!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir dönem “Resen güçlendireceğim” dediği otopark için bugün neden “Yıkacağım” diyor?

Bu çelişkinin, bu tutarsızlığın hesabını İzmirlilere verin'' çağrısında bulundu.