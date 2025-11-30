Son Mühür- IMF'nin Kasım ayındaki raporuna göndermede bulunan Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''IMF, Türkiye'den politika faizi indirim sürecini durdurmasını ve hatta 2025 ortalarındaki değerine yükseltmesini (muhtemelen %49'u kastediyorlar) istemiş'' hatırlatmasında bulundu.

''Aslında IMF'nin söylediği/önerdiği şey doğru. Maliye politikalarının zaten sıkı olmadığı malum. Bazıları "sıkılaştık" falan dese de küllün masal.'' ifadelerine yer veren Prof. Küçükkale,

''Bütçen açık veriyorsa maliye politikaları sıkı değildir kardeşim. Lütfen usulca, sessiz/sedasız kendi sayfanıza dönün. Sıkı olan sadece para politikalarıydı. O da gevşemeye başladı...

Para politikalarındaki gevşeme enflasyon görünümünü ve elbette buna bağlı olarak beklentilerini olumsuz yönde etkilemeye başladı'' mesajı verdi.



2026'da seçim olabilir mi?



''İlk başta 2025'in son çeyreğinde olacağını düşündüğüm ama 2026'ya ertelediğim seçim beklentimi de hatırlatmak isterim.'' diyen Prof. Küçükkale,

''Para politikalarındaki gevşemenin sebeplerinden biri de zaten ayak sesleri duyulan bu seçim süreci...

Piyasada yakın tarihlerde (geçtiğimiz aylarda) yaşanan durgunluğun ve ani duruş olasılığındaki artışın politika faizi ile ilgisi yok. Bu durgunluğun sebebi kredi kısıtlamaları ve piyasa faizlerinin politika faizlerinden kopuk seyri (kopan linkler). Yani "politika faizini yükseltirsek piyasalar yeniden durgunluğa girer" diye korkmaya gerek yok. Onun çözümü belli. Kopan linkleri onarırsın, kredi kısıtlarını bir miktar gevşetirsin, piyasalar nefes alır...



Politika faizinin yükseltilmesi enflasyonla mücadele için gerekli. İndirimlere erken başladık (sanırım siyasi sebeplerle) ve hızlı gidiyoruz. IMF'nin söylediği doğru. Rapor haklı...'' değerlendirmesinde bulundu.

''Geçtiğimiz aylarda "En azından birini bari pas geçelim" dediğimi takipçilerim hatırlayacaktır'' diyen Prof. Küçükkale, ''TCMB beni dinlemedi (tınlamadı), bakalım IMF'yi dinleyecek mi?'' diye sordu.