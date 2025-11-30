Son Mühür- Alman otomotiv endüstrisinin amiral gemisi konumunda olan Volkswagen, elektrikli araç üretiminde Çin'e ağırlık verecek gibi gözüküyor.

Financial Times'ın haberine göre, Volkswagen, tamamen Çin’de üretilen bir elektrikli aracın geliştirme maliyetinin Almanya’dakinin yarısına düşebildiğini açıkladı.

Önümüzdeki beş yılda Çin’de yaklaşık 30 yeni elektrikli modeli piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, Çin’e yaptığı yatırımlar sayesinde ilk kez Almanya dışında yeni araç geliştirebildiğine dikkat çekti.

Ucuz iş gücü etkiliyor...



Yüzde 50'ye varan düşük maliyetin gerekçesi olarak tedarik zinciri verimliliği, daha ucuz iş gücü ve daha kısa geliştirme süreçlerinin etkili olduğu belirtiliyor.



Volkswagen'in Çin'de Hefei’deki inovasyon merkezine bugüne kadar milyarlarca Euro yatırım yapıldığı ve 100’den fazla ileri test laboratuvarı kurulduğu hatırlatılıyor.

VW, eskiden Çin’in en büyük otomobil üreticisiyken, yenilikçi yerel EV markalarının yükselişiyle pay kaybetmişti.

Elektrikli ve hibritte tablo iç açıcı değil...



Şirket, içten yanmalı motorlarda yüzde 20 pazar payını korusa da tamamen elektrikli ve hibrit kategorilerinde ilk 10’da yer almıyor.

Haberde, başta Renault olmak üzere diğer Avrupalı üreticilerin de daha hızlı geliştirme stratejileriyle Çin’e yetişmeye çalıştığına dikkat çekildi.

VW'nin 2022’den bu yana Çin’de rekabet gücünü korumak için yaklaşık 4 milyar Euro tutarında yatırım yaptığı biliniyor.

Çin'dekinin aksine şirket için Almanya’da tam tersi bir tablo var.

Çin’de genişleme sürerken VW, Almanya’daki yüksek maliyetler ve zayıf talep nedeniyle 2030’a kadar 35.000 kişiyi işten çıkarma planı yapıyor.