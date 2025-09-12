Son Mühür- Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmiş, Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirmişti.

Merkez Bankası'nın 250 baz puan indirimini Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''Bugünün tarihini bir kenara not edin. Bugün, enflasyonla mücadele sona erdi. Büyüme odaklı seçim ekonomisinin startı verildi...'' sözleriyle değerlendirdi.



Kamu kasasındaki delik kapansın diye...



''Farkında mısınız bilmiyorum. Son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının neredeyse hiç biri "ekonomi düzelsin" maksadıyla uygulanmıyor. Tek bir amaç var: "Kamunun artan harcamalarını finanse etmek, kamuya kaynak yaratmak!"...'' hatırlatmasında bulunan Prof. Küçükkale,

''Faizler yükseldi, boşalan rezervler dolsun diye,

Faiz indirilmeye başlandı, bütçede faiz giderleri azalsın diye,

Kur baskılandı, carry gelsin (rezerv artsın) diye,

Yeni vergiler geldi, eskilerin oranları aşırı yükseldi (%114, %100 gibi), kamunun kasasındaki delik yamansın diye,

Hisseli konut kumpanyası düzenlendi, kamuya para girişi olsun diye,

TES icat edildi, kamuya kaynak olsun, istediği yerde kullansın diye vs...

Örnekleri artırmak mümkün. Seni beni düşünen yok. Obez kamuya kaynak aksın yeter'' mesajı verdi.