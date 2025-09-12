Son Mühür- Dünya borsalarındaki yükseliş trendinin dışında kalan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.92 değer kaybıyla 10.382 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem günü olan 12 Eylül Cuma gününe yüzde 0.07 düşüşle 10.375 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasaların keyfi yerinde...



Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin Fed'in faiz indirimleri konusunda beklenenden daha büyük bir adım atma ihtimalinin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

İşsizlik maaşı başvurularının 2021'den bu yan en yüksek seviyesine ulaşması enflasyon endişelerine rağmen iş gücü piyasalarında yavaşlama yüzünden Fed'in harekete geçmek zorunda bırakacağı düşünülüyor.

Fed'in 16-17 Eylğl'de yapacağı toplantıya Trump tarafından görevinden alındıktan sonra yargıya başvuran Lisa Cook'un da katılması bekleniyor.



ABD borsaları tarihi rekorlarına bir yenisini ekledi...



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,85, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,36 değer kazandı. Üç endeks tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

Asya borsalarında da yükseliş gözleniyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 arttı.



Ons altın ve Brent petrolde son durum ne?



Son dönemde yükselişiyle dikkat çeken altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 65,84 dolarda işlem görüyor.

