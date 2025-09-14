Son Mühür- Fatih Altaylı'nın tutuklu olmasına rağmen devam eden programına konuk olan Prof. Uğur Emek, ekonominin içinde bulunduğu tabloyu değerlendirdi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üstünde gelerek 4.8 olarak açıklanana büyüme rakamlarını hatırlatan Prof. Emek,

''Ekonomiyle ilgili yeni büyüme rakamları açıklandı. Fert başına milli gelirimiz 17 bin dolar oldu. Haziran başında bir hesap yapmıştım TÜİK istatistiklerini kullanarak. Dedim ki kimin başına düşüyor bu 17 bin dolar? Sonra TÜİK'in yüzdelik dilimler haliyle gelir dağılımı istatistiği var. Ona göre böldüm onu. Türkiye'de birileri fert başına 37 bin dolar kazanıyorlar, birileri 4 bin 500 dolar kazanıyor.'' tespitinde bulunduğunu söyledi.



Alt ve üst grup arasında fark çok açıldı...



''2022 yılında en küçük gelirli grubu en alttaki yüzde 20'lik gelir grubu en üstteki dilimin Gelirini elde etmek için 7 sene çalışıyor. Bu yıl en alttaki grup en üstte ki grubun gelirine ulaşması için 8 tane çalışma gerekiyor.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Emek,

''Yoksulluk döngüsün içerisine girmiş durumdayız. Yani bu kurumsal performanstaki kalitedeki düşüşle beraber sosyal ve ekonomik hayattaki düşüşte gerilemede bu döngüyü bozuyor. Birileri daha çok zenginleşiyor.'' mesajı verdi.



Bu restoranlara kim gidiyor?



Prof. Uğur Emek, ''Hep şey derler ya restoranları kim dolduruyor? Bu restoranları, işte o 37 bin dolara kazananlar dolduruyor. Diğer 4.500 doları kazananlarda çöplerden yiyecek topluyor. Böyle bir ülkeden mutluluk çıkması kolay bir şey değil.'' uyarısında bulundu.