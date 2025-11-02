Son Mühür- Kamu ekonomisi, vergi politikaları ve rekabet süreçlerinde Türkiye'nin en önemli uzmanları arasında yer alan Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek geçtiğimiz hafta içinde Karar Gazetesi^ndeki köşe yazılarına son verildiğini duyurmuştu.

Prof. Emek kovulma kararını ve bu karara yönelik tepkisini,

''Değerli okur, Karar Gazetesi yönetimi yazılarıma son verdiğinden, bundan sonra pazar günleri sizlerle görüşemeyeceğiz.

Keşke, bir veda yazısı yazmama izin verselerdi.

Olmayınca, olmuyor.

BİZ HAKLIYIZ.

Tabii ki hak mücadelemiz devam edecek.

Saygılar.'' sözleriyle paylaşmıştı.

Sessizliğini bozdu...



Konu hakkında suskun kalan Prof. Uğur Emek, gazetedeki yazılarına son verilme süreciyle ilgili perde arkasındaki gerçekleri açıkladı.



Etyan Mahçupyan'la ilgili eleştirilerine Mahçupyan ve arkadaşlarının alındığına işaret eden Prof. Emek, "Kemalizm'in değişime ve yüzleşmeye ihtiyacı var" diyen Mahçupyan için,

''Zavallı Etyen.

FETÖ ve AKP iktidarlarında şımartılmış bir zırıltı.

Etyen’i Mülkiye’ye asistan alan Yahya Sezai Tezel, ''osuruyormuş gibi konuşan bu adam, benim hatam” diyerek, Türkiye’den özür dilemişti.

Bilin istedim.'' hatırlatmasında bulunmuştu.

Prof. Dr. Uğur Emek bu sözlerinin ardından Mahçupyan ve arkadaşlarının Karar Gazetesi yönetimine giderek kendisi hakkında şikayetçi olduklarını açıkladı.



İşte Prof. Emek'in açıklaması...