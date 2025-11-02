Son Mühür / Yiğit Uzun - Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunan ve cesedi 30 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde çıkarılan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı öne sürülen “Arel 7” adlı kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” ve “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cenaze 68 metreden çıkarıldı

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle ayrılan Halit Yukay’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19. gününde Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edildi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle yürütülen çalışmalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gün boyunca bekleme yapıldı. Rüzgarın hafiflemesiyle 29 Ağustos’ta başlayan dalışlarda, Yukay’ın cenazesi 3 Eylül’de denizden çıkarıldı ve Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

Kimlik ilk olarak su altında tespit edildi

Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız su altı robotları (ROV) tarafından 68 metre derinlikte görüntülenen cenazenin teşhisi, sol kolundaki mavi kordonlu saatten yapıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da aynı saatin Yukay’ın kolunda olduğu belirlenince kimlik doğrulandı.

Gemi üzerindeki sürtme izleri dosyada

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Arel 7” gemisinin radar ve seyir kayıtları incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin ön kısmında sürtme izleri tespit etti. Çanakkale’de kazadan bir gün önce çekilen fotoğraflarda iz görülmezken, 5 Ağustos’ta İzmit Limanı’na yanaştığında geminin baş kısmında belirgin darbe izleri olduğu kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptan Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın geminin başına gelip izleri incelediği anlar yer aldı. Bu görüntüler, fotoğraflarla birlikte dosyaya delil olarak eklendi.

Kriminal rapor: boya kalıntıları eşleşti

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, “Arel 7” gemisinin ön kısmındaki boya tabakaları ile Yukay’ın parçalanan teknesinden alınan boya kalıntılarının fiziksel yapısının ve katmanlarının birebir örtüştüğü belirlendi. Bu bulgu, çarpma şüphesini güçlendirdi.

Teknenin karakutusu yurt dışına gönderildi

“Graywolf” teknesinden çıkarılan ve seyir rotası ile zaman verilerini içeren konsol cihazı, Türkiye’de yapılan ön incelemede sonuç vermeyince detaylı analiz için yurt dışına gönderildi.

Kaptan önce serbest kaldı, sonra tutuklandı

Kaptan Cemal Tokatlıoğlu, ilk aşamada “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Otomatik kaptan sistemini açıp köprü üstünü terk ettiği iddia ediliyor

Gemide görevli mürettebatın ifadelerine göre Tokatlıoğlu, seyir sırasında “otomatik kaptan” sistemini devreye alıp köprü üstünü geçici olarak terk etti. O sırada gözcülerin de yemek molasında olduğu, bu nedenle çarpışmanın fark edilmediği değerlendiriliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ da bilgi verdi

Soruşturma kapsamında, Halit Yukay ile kaybolmadan kısa süre önce telefonda konuştuğu belirlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da bilgisine başvuruldu. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta İstanbul’da ifade verdi.

Yargılama süreci başlıyor

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde, tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.