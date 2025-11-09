Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gönen Çayı’nda yaptığı incelemeler sonucunda çaydaki kirliliğe dikkat çekti ve yetkilileri önlem almaya çağırdı. Sarı, eskiden çayda balıkların yaşadığını ancak artık bunun mümkün olmadığını ifade ederek, kirliliğe neden olan atıkların acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Çaydaki kirliliğin Marmara Denizi’ne etkisi büyük

Sarı, çayın temiz akmasının sadece bölgedeki balık yaşamını değil, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu da olumlu etkileyeceğini söyledi. Su ve su güvenliğinin ulusal güvenlik açısından önemine işaret eden Sarı, atıkların durdurulmaması durumunda Marmara Denizi çevresindeki akarsular üzerinden kirliliğin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Gönen Deltası Sulak Alanı’nın da ciddi şekilde risk altında olduğunu ifade eden Sarı, tüm tarafların bir araya gelerek acil eylem planı hazırlamasının zorunlu olduğunu kaydetti.