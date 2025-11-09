Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Törenleri vesilesiyle gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinin ardından yurda dönüşünde, beraberindeki gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bölgesel gelişmelere, içerideki siyasi konulara kadar geniş bir yelpazede mesajlar verdi.

Azerbaycan ve bölgesel barış vurgusu

Karabağ zaferinin yalnızca Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının ortak başarısı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki devlet tek millet” düsturuyla hareket edildiğini belirtti. Türkiye’nin ilk andan itibaren Azerbaycan’ın yanında durduğunu ve Türk savunma sanayii ürünlerinin bu zaferde kritik rol oynadığını ifade etti. Karabağ’daki imar ve kalkınma faaliyetlerini takdirle izlediklerini aktaran Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de desteklediklerini, ancak Bakü'nün haklarından taviz verilmeyeceğini muhataplarına ilettiklerini kaydetti.

Gazze için yardım koridorlarının engellenmesi ve Suriye'ye dönüşler

Gazze’ye ulaştırılmak istenen insani yardımların kasıtlı olarak engellendiğine dikkat çeken Erdoğan, günlük 600 tır insani yardım sözünün dahi yerine getirilmediğini dile getirdi. Türkiye'nin yardımları ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve bunun bir insanlık meselesi olduğunu vurguladı. Ayrıca Suriye'ye geri dönüşlere değinen Erdoğan, muhalefetin ırkçı söylemlerle bu konuyu istismar ettiğini belirtti. “Ensar” bilinciyle Suriyeli sığınmacıları kapı dışarı etmeyeceklerini yineledi. Suriye'ye dönenlerin sayısının 1 milyon 290 bine ulaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı, deprem bölgesinden boşa çıkacak konteynerlerin Gazze’deki Filistinli kardeşlere gönderilmesi için hazırlık yapıldığını duyurdu.

Savunma Sanayii ve Cumhur ittifakı

F-16 ve F-35 konularındaki son durumu değerlendiren Erdoğan, Eurofighter uçakları konusunda İngiltere ve Almanya ile olumlu adımlar atıldığını, Katar ve Umman'la da görüşmelerin sürdüğünü söyledi. F-35 başlığında ise ABD tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini temenni ettiklerini aktardı. İç siyasete dair merak edilen Cumhur İttifakı'ndaki son durumu netleştiren Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını ve randevulaşarak görüşmelerini gerçekleştireceklerini ifade etti. Ana muhalefet liderinin sert söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, açılan davaların takipçisi olduklarını ve bu tür yaklaşımların siyasetin seviyesini düşürdüğünü belirtti.

Aile kurumu ve nüfus artış hızı

Aile Yılı’nın önemine değinen Erdoğan, ailenin medeniyetin kökü ve en kutsal müessese olduğunu söyledi. Aile kurumunu yıpratmaya çalışan LGBT gibi sapkınlıklara asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Nüfus artış hızının 1,7'ye gerilemesinin bir “intihar” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın?” diyerek, nüfus artış hızının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.