Son Mühür- Sosyal medyada 6.1 milyon takipçisi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir süredir yaşadığı sağlık problemi için çaresiz kaldığına dikkat çekti.

Demirtaş,

''Arkadaşlar, Hypersomnia, 11 Saat uyusam da gündüz gözlerini açamayacak kadar yorgun olmak anlamında.

Maalesef bir süredir Saatlerce uyusam dahi gün içinde narkoz almış gibi oluyorum. Vücudumda da atamadığım ciddi ödem var.

Şifa bulurum umarım'' mesajıyla takipçilerine seslendi.



Ufak bir check-up şart...



Özgür Demirtaş'a seslenen Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu,

''Kıymetli Hocam tek ve ilk tavsiyem burada yazılanları hiç okumadan fonksiyonel tıp ile iç içe olan ama bilimsel tarafı da kuvvetli olan iyi bir dahiliye hekimine başvurmanız.

Söylediğiniz durumun altında yatan en az 10 farklı neden sayabilirim altta yatan, kimisi ciddi kimisi değil.

Detaylı tetkikler ile ufak bir check-up dumunuzu çözer...

Not: Tetkikler hiçbir şey söylemezse, mikrobiyom analizi, besin tolerans/alerji testi, Detaylı fonksiyonel tıp paneli ve son olarak psikolojik değerlendirme öneririm.'' tavsiyesinde bulundu.