Son Mühür- CHP'de parti içinde eski ve yeni yönetim arasında yaşanan gerilimde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren isimler arasında yer alan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 21 Eylül olağanüstü kurultayına yönelik itirazlarını, 6 Nisan olağanüstü kurultayına yönelik itirazlarını hatırlatarak verdi.

''21’inci Olağanüstü Kurultay öncesi ne söylediysem bugün de geçerliliğini korumaktadır'' diyen Kılıç,

''Siyasi hayatım boyunca her zaman delegelerimizin iradesine ipotek koymadan, örgütlerimizi yok saymadan siyaset yapmaya özen gösterdim. Kurultayın çarşaf liste ile yapılmasını, yönetim kurullarına aday olan arkadaşlarımızın eşit koşullarda yarışabileceği bir ortamın sağlanmasını temenni ediyorum.'' temennisinde bulundu.



Yönetim kademelerine aday değilim...



6 Nisan kurultayının parti içi olumsuz siyasi iklimin devam ettiği, diyalog kanallarının kapalı olduğu bir ortamda yapıldığını hatırlatan Sevda Erdan Kılıç, bu nedenle o kurultayda yönetim kademelerine aday olmayacağını duyurmuştu.

Kılıç, ''Cumhuriyet Halk Partisi bir okyanustur ve bizler bu okyanusta birer damlayız. Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi, biz olmasak da varlığını sürdürecektir. Önemli olan, partimizin değerlerini koruyarak geleceğe taşımaktır.'' mesajı verdi.