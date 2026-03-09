Son Mühür - Küresel çapta savaş ve güvenlik gerilimi yükselirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan ABD’yi hedef alan dikkat çekici açıklamalar geldi. Kim, ülkesinin nükleer gücüne vurgu yaparak ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore’nin saldırı menzili içerisinde bulunduğunu iddia etti.

ABD'ye açık mesaj

Kim Jong Un, yaptığı açıklamada nükleer silahların her an kullanılabilecek durumda olduğunu belirterek ABD’ye doğrudan mesaj verdi. Kim, “Nükleer düğme her zaman masamda. ABD’nin tüm toprakları nükleer saldırı menzilimiz içinde.” ifadelerini kullandı. ABD kıtasındaki hedeflere önceden uyarı yapmadan saldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını öne süren Kim, Kuzey Kore’nin Amerika kıtasında herhangi bir noktayı vurabilecek güçte olduğunu söyledi.

''Bitmeyen bir korku hissedecekler''

Kim Jong Un, düşmanlarının “sürekli bir korku içinde yaşayacağını” öne sürerek bunun bir tehdit değil, ABD’nin kavraması gereken bir gerçek olduğunu ifade etti. Kuzey Kore liderinin sözleri, son dönemde dünya genelinde artan savaş gerilimi ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının yaşandığı bir süreçte geldi. Uzmanlar, Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer tansiyonun yeniden yükselmesinin yalnızca Kore Yarımadası’nı değil, küresel güvenliği de etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.