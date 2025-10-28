Son Mühür- Ülkenin önde gelen Jeofizik Yüksek Mühendislerinden ve İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı deprem açıklamaları sonrası medyada kendisine 'kahin' denilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yayınlayan Ercan, bilim insanlarının çalışma prensiplerini ve deprem tahmininin sınırlarını net bir dille ifade ederek, medyanın bu tür etiketlemelerden kaçınmasını talep etti.

Deprem beklentisi ve bilimsel gerçeklik

Prof. Dr. Ercan, dün öğleden sonra SÖZCÜ TV canlı yayınında Türkiye'deki deprem riskini değerlendirirken, potansiyel deprem bölgelerinden biri olarak Balıkesir-Sındırgı hattını işaret ettiğini hatırlattı. Dün gece saatlerinde de Balıkesir Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak Ercan bu açıklamanın ardından kendisinin 'kahin' olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ercan, "Çünkü bir bilim adamına kahin demek övgü ya da iltifat değil, hakarettir, onu küçültmektir" ifadelerini kullandı.

Jeofizik mühendisliğinin çalışma alanı

Bilimsel yaklaşımlarını açıklayan Ercan, Jeofizik Mühendislerinin, deprem verileri, güncel kırık bilgileri ve geçmiş sismik aktiviteyi analiz ederek, depremlerin nerede ve yaklaşık hangi büyüklükte olacağını söyleyebileceğini belirtti. Bu yaklaşımın bilimsel bir analiz olduğunu, kehanet olmadığını vurguladı.

"Depremi kestirmek" Bilimsel olarak üç şart gerektirir

Depremi bilimsel olarak önceden bilmenin (kestirmenin) sınırlarını çizen Prof. Dr. Ercan, bunun üç temel bileşenin eş zamanlı olarak bilinmesini gerektirdiğini aktardı:

Depremin yerinin kesin olarak bilinmesi.

Depremin büyüklüğünün kesin olarak bilinmesi.

Depremin gün ve saat bildirilerek ne zaman olacağının söylenmesi.

Ercan, ileri Jeofizik biliminin ilk iki bileşeni belirleyebildiğini ancak zamanını kesin olarak söyleyemediğini belirterek, bu nedenle bilim insanlarının "depremler önceden bilinemez" dediğini kaydetti. Üç bileşenden sadece bir ya da ikisini söyleyip "ucuz kahramanlık" yapmanın ve bunun için medyanın peşine düşmesinin gerçek bir bilim insanına asla yakışmayacağını sözlerine ekledi.

Deprem Bilimci ünvanının şartları

Prof. Dr. Ercan, kamuoyunda yanlış ünvan kullanımlarına da dikkat çekerek, bir kişinin deprem bilimci olarak anılabilmesi için taşıması gereken zorunlu kriterleri sıraladı:

Jeofizik Mühendisi olması.

Üniversitede Sismoloji dersini almış olması.

Sismoloji (deprem bilimi) konusunda çalışmalarının, deneyiminin olması, kısacası uzman olması.

Bu özelliklerin üçünü de taşımayan bir kişiye 'deprem bilimci' denilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Ercan, son olarak medya kuruluşlarına seslenerek, kendisine "depremi önceden bildi" veya "kahin" denilmemesi çağrısında bulundu. Aksi takdirde, bu tür "iltifatları hakaret olarak kabul edeceğini" belirterek, hiçbir televizyon veya gazetenin peşine düşmemesi ricasını iletti.