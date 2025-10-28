Görgü tanıklarının aktardığına göre, yıldırımın düşmesiyle binada kısa süreli bir sarsıntı ve parlama meydana geldi. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle gökyüzünün aydınlandığı ve çevredeki kişilerin panik yaşadığı görülüyor.
İstanbul Valiliği ve AFAD'tan uyarı
Kent genelinde yağış devam ederken, İstanbul Valiliği ve AFAD, vatandaşları olası yıldırım düşmeleri ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA