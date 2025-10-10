Son Mühür- Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, son günlerde art arda meydana gelen depremlerin, Kütahya-Tavşanlı hattına doğru genişleyen bir deprem kümesine işaret ettiğini belirtti.

“Naşa deprem kümesi büyümeye devam ediyor”

Bektaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Naşa deprem kümesi büyümeye devam ediyor. Dört gün önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından depremsellik 4,9 ile kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru genişliyor. 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremi, çevre fay sistemi içerisindeki sıcak su valfını açtığı için depremsellikte artış yaşandı.”

Uşak Bloğu 1969’dan bu yana etkin

Prof. Bektaş, Ege Bölgesi’nin en fazla deformasyon gösteren alanlarından birinin Simav ve Gediz fayları olduğunu belirterek, bu fayların sınırladığı Uşak Bloğu’nun 1969-2025 yılları arasında makro deprem kümesi oluşturduğunu ifade etti.

“Benzer depremsellik Kütahya’ya yöneldi”

Jeoloji uzmanı, mevcut sarsıntıların yalnızca Simav çevresini değil, Kütahya’ya kadar uzanan fay hatlarını da etkilediğini vurguladı. Bektaş, “Benzer depremsellik Kütahya’ya yönelmiştir” diyerek bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Fay hatları takip edilmeli

Uzmanlar, Ege Bölgesi’nin karmaşık fay yapısı nedeniyle bu tür artçı ve zincirleme depremlerin sürmesinin olası olduğunu belirtiyor. Simav, Gediz, Tavşanlı ve çevresindeki vatandaşlara ise “binalarda hasar kontrolü yapılması” ve “artçılara karşı dikkatli olunması” uyarıları yapıldı.