Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle kısa bir süre önce, bölge halkında kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD'dan elde edilen veriler, sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü netleştirdi.

Depremin detaylı verileri açıklandı

AFAD'ın kayıtlarına göre, Battalgazi merkezli depremin detaylı teknik bilgileri şu şekilde:

Büyüklük (Moment Magnitüdü - Mw): 3.5

Merkez Üssü: Battalgazi (Malatya)

Tarih ve Saat: 10 Ekim 2025 Cuma, 14:08:59 TSİ

Coğrafi Konum: 38.13694 Kuzey Enlemi, 38.58083 Doğu Boylamı

Derinlik: 13.66 kilometre

Depremin 13.66 kilometre gibi nispeten sığ bir derinlikte gerçekleşmesi, yüzeye yakın olmasından dolayı sarsıntının çevre illerde ve ilçe merkezinde daha belirgin hissedilmesine neden oldu.

Battalgazi ve çevresinde durum değerlendirmesi

3.5 büyüklüğündeki depremin ardından, Battalgazi ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. Deprem, özellikle yüksek katlı binalarda daha şiddetli hissedildi. İlk belirlemelere göre, can kaybı veya ciddi bir hasar bildirilmezken, ilgili yerel yönetim birimleri ve AFAD ekipleri bölgede saha taraması yaparak olası olumsuzluklara karşı incelemelerini sürdürüyor.