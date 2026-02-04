Son Mühür- Deniz dolgusuyla inşa edilen ancak aktif heyelan sahasının üzerine yapıldığı gerekçesiyle sık sık tartışma konusu olan Trabzon Akyazı Stadı'nın otoparkındaki çatlaklar tedirginlik yarattı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Trabozn'da 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan çatlaklara dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, çatlakların makyajlanarak kapatılmasının sonuç vermeyeceğini savundu.



Bu yüzeysel bir çatlak değil...



''Akyazı'da kozmetik onarımlar gerçeğin altında eziliyor.

Kırıklar açılmaya devam ediyor'' diyen Prof. Bektaş,

''​Stadyum otoparkında daha önce beyaz dolguyla titizlikle kapatılan çatlaklar, tekrarlanan hareketlerle tam ortasından, simetrik bir şekilde yeniden yarıldı.

Siz dolguyla kapatsanız da Akyazı kütlesi denize doğru yürümeye devam ediyor.

Bu yüzeysel bir çatlak değil; derindeki zemin hareketinin yüzeye yansıması, betonu yeniden yırtmasıdır.

Sonuç: Akyazı Heyelan Sahasının ön cephesindeki dolgu denize doğru akmasına devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.