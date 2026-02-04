Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü resmi denetimlerde, zincir marketlerde kampanya kapsamında satışa sunulan bir döner ürününe ilişkin dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Bakanlık, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Denetim sonuçları açıklandı

Bakanlık tarafından yayımlanan güncel denetim listesinde, bazı zincir market raflarında yer alan “Anket Pişmiş Dana Döner” ürünüyle ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edildiği bildirildi. Analiz sonuçlarına göre, ürün içeriğinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu belirlendi.

Etiket bilgileriyle uyuşmazlık

Denetim raporunda, ambalajında “dana döner” ifadesi bulunan ürünün içeriğinin etiket bilgileriyle örtüşmediği kaydedildi. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, ürünün tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu ve ilgili mevzuata aykırılık taşıdığı belirtildi.

Kampanya duyurusu dikkat çekti

Söz konusu ürünün, 1,1 milyon takipçiye sahip bir zincir marketin sosyal medya hesabı üzerinden kampanyayla tanıtıldığı görüldü. Paylaşımda, “Bu hafta sonuna özel ekstra indirimler Kooperatif Market’te! 18-19 Mayıs tarihlerinde Anket Pişmiş Dana Döner 250 G 105,90 TL” ifadelerine yer verildi.

Yasal süreç başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen uygunsuzlukla ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemlerin mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.