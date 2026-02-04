Son Mühür- ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in ölümüne ilişkin yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan raporlar ve fotoğraflar, Epstein’ın son saatlerinde yaşananları ve cezaevindeki ihmalleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Adalet Bakanlığı’ndan yeni belge ve fotoğraflar

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan son belgelerde, Epstein’ın ölümüne ilişkin Federal Bureau of Investigation (FBI) ve cezaevi yetkililerinin hazırladığı iki ayrı rapor ile çok sayıda fotoğraf yer aldı.

Belgeler arasında “EFTA00134598” numaralı dosyada, Epstein’ın hücresinde asılı halde bulunmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesini gösteren görüntüler dikkat çekti.

Fotoğraflarda, turuncu cezaevi kıyafetinin yırtıldığı, kalp masajı yapıldığı, boyunluk takılarak sedyeye bağlandığı ve oksijen ile serum desteği verildiği görülüyor.

Boynundaki izler ve ağır tıbbi bulgular

Paylaşılan bazı görüntülerde Epstein’ın yüzünde belirgin şişlikler, boynunda ise derin izler olduğu fark ediliyor.

Belgelerde yer alan tıbbi bulgulara göre, Epstein’ın boynundaki tiroit kıkırdağının büyük ölçüde kırıldığı da raporlara yansıdı.

Hücre fotoğraflarında ise intihar amacıyla kullanıldığı belirtilen turuncu kumaş parçasının metal karyolaya bağlı olduğu görülüyor.

Son gecede hücrede neler yaşandı?

“EFTA00161494” numaralı FBI ölüm inceleme raporu, Epstein’ın hayatının son saatlerini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.

Rapora göre Epstein, 9 Ağustos 2019 sabahı mahkemeye çıkarıldı. Aynı gün öğleden sonra hücre arkadaşı cezaevinden ayrıldı ve geri dönmeyebileceği bilgisi kayıtlara geçti.

Bu nedenle Epstein’ın hücrede yalnız kaldığı ve kendisine yeni bir hücre arkadaşı atanması gerektiği not edildi.

Gizemli telefon görüşmesi

Raporda, Epstein’ın aynı akşam yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Ancak görüştüğü kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Epstein’ın kişisel telefon erişimi olmadığı için numaranın bir görevli tarafından tuşlandığı, görüşmenin ise cezaevindeki duş alanında yapıldığı kaydedildi.

Kritik saatlerde yapılmayan kontroller

O gece görevli olan iki gardiyanın fazla mesai yaptığı ve 10 Ağustos sabahına kadar görevde kaldığı belirtildi.

Ancak raporda, yerel saatle 03.00 ve 05.00’te yapılması gereken hücre kontrollerinin gerçekleştirilmediği açıkça ifade edildi.

Görevli memurlardan biri ifadesinde “Turları yapmadık” derken, diğer görevli ise “Hata yaptım” sözleriyle ihmali kabul etti.

Ölüm anı ve hastaneye sevk

10 Ağustos sabahı saat 06.33’te acil durum alarmının çalmasıyla Epstein’ın hücresinde asılı halde bulunduğu bildirildi.

Önce bir cezaevi görevlisi, ardından bir hemşire tarafından kalp masajı uygulandı ancak nabız alınamadı.

Epstein, ambulansla New York’taki NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital’e kaldırıldı. Resmi ölüm saati ise 07.36 olarak kayıtlara geçti.

Yargılanmayı beklerken intihar etti

Yetkililer, Epstein’ın reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde intihar ettiğini açıkladı.