Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., tabancayla eşini diz kapaklarının altından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadının sağlık durumu iyi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçış anı kamerada

Abdullah A.’nın olayın ardından apartmandan çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkışı ve kaçışı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde plastik eldiven bulunduğu görüldü.

Ormanda yakalandı

Çevredeki ve kaçış güzergâhındaki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda, aracıyla birlikte yakaladı.

İfadesi ortaya çıktı

Abdullah A.’nın emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık krizi yaşadığını, tabancasını alarak eve gittiğini, tartışma sırasında ateş ettiğini ve ardından kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.