Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük depremlerin ardından Trabzon’daki deprem riskinin arttığını dile getirdi. Bölgedeki sismik hareketlerin “kümelenme” şeklinde ilerlediğini söyleyen Bektaş, oluşan bu deprem grubunun giderek genişlediğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından teknik verileri aktaran Prof. Dr. Bektaş, son dört yıla ilişkin süreci kronolojik bir özetle paylaştı:

2023 Yılı:

Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi oluşmaya başladı.

2024 Yılı:

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu sarsıntıyı Arhavi’deki heyelan takip etti.

2025 Yılı:

Trabzon açıklarında kaydedilen 3.2 ve 3.5 büyüklüğündeki sarsıntılar, mevcut deprem kümesini daha da genişletti.

2026 Yılı:

Aynı küme, son olarak Trabzon'da yaşanan 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı ile büyüme eğilimini sürdürdü.

AFAD deprem verilerini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 27 Ocak günü saat 23.15’te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 14,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Bölgedeki hareketliliği izleyen uzmanlar, mikro deprem kümelerinin analiz edilmesinin bölgenin deprem davranışını anlamada önemli rol oynadığını ifade ediyor.