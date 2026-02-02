Son Mühür – Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 Şubat 2026 tarihli ve 33156 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Resmî Gazete’de yönetmelikler ile ilan bölümü yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GİKAM)amaçları, faaliyet alanları ve yönetim yapısı Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle birlikte merkezin, öğrencilerin üniversiteye kayıtlarından mezuniyet sonrasına kadar olan kariyer süreçlerine destek vermesi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırması ve mezunların istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi hedeflendi.

– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte eğitim-öğretim, kayıt, ders yükü, sınav sistemi ve öğrenim ücretlerine ilişkin birçok başlık güncellendi.

– İstanbul Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle, üniversitenin ana yönetmeliğinde yer alan yetki ve yürütme ifadesi değiştirildi. Buna göre, yönetmeliğin ilgili maddesinde geçen “Rektör” ibaresi “Mütevelli Heyet Başkanı” olarak güncellendi.

– İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle, Tıp Fakültesi öğrencilerine ilişkin disiplin iş ve işlemlerinin hangi mevzuata göre yürütüleceği netleştirildi. Buna göre öğrencilerin disiplin süreçlerinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54’üncü maddesi hükümlerine göre yürütüleceği hükme bağlandı.

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri