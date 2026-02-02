Son Mühür- Şanlıurfa merkezli düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak mal varlıklarına el koyan organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucunda 37 şüpheli yakalanırken, devasa bir mal varlığına el konuldu.

545 personel ve İHA destekli baskın

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. 45 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona 545 jandarma personeli katılırken, operasyon sürecine Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) da havadan destek verdi.

23 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 37 şüpheli, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

804 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

MASAK verileri ışığında yapılan incelemeler, örgütün finansal boyutunun devasa ölçekte olduğunu ortaya koydu. 4,2 Milyar TL tutarında hesap hareketi tespit edilen operasyonda;

804 Milyon TL değerinde taşınmaz ve araç varlığına,

20 adet taşınmaz mülke,

55 adet araca,

1.145 adet banka hesabına el konuldu. Ayrıca, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 12 şirkete TMSF tarafından kayyım atandı.

Şantaj ve tehdit çarkı nasıl işliyor?

Yapılan tespitlere göre suç örgütünün; nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç verdiği, bu paraların teminatı olarak çek ve senet imzalattığı belirlendi. Borcunu ödeyemeyen mağdurların, örgüt üyeleri tarafından baskı ve tehdit altına alındığı, zor kullanılarak mal varlıklarının elinden alındığı soruşturma dosyasında yer aldı.

Bakan Yerlikaya’dan kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada organize suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çetelerle nasıl kararlılıkla mücadele ediyorsak, tefecilere karşı da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak operasyonu yürüten personeli tebrik etti.

