Son Mühür - Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı ve fırtınalı hava etkisini sürdürecek. Marmara ile Ege kıyılarında rüzgarın saatte 70 kilometreye kadar çıkması beklenirken, Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak görülecek. Doğu Anadolu’da ise yoğun kar yağışı etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece yükselmesi, batı bölgelerde ise 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor.

53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli; Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksama, buzlanma ve don, kar örtüsünün bulunduğu alçak kesimlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur alan bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) görülebileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli davranması önem taşıyor.

2 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE - -1°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ - -1°C - Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

AFYONKARAHİSAR - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR - 15°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA - 17°C - Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN - 18°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON - 19°C - Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN - 7°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor.

ŞANLIURFA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı