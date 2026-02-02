Son Mühür - Her yıl milyonlarca liralık tutar banka hesaplarında zamanaşımına uğruyor. Süresi dolan bakiyeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılırken, durumu yıllar sonra fark eden vatandaşlar için çoğu zaman geri dönüş mümkün olmuyor.

Ziraat Bankası ise zamanaşımı kapsamına girecek hesaplara ilişkin şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

Zaman aşımına uğrayanlar hesaplar...

01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmeliğin 8. maddesine göre bankalar, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ait listeleri şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay boyunca ilan etmekle yükümlü bulunuyor.

Zamanaşımı listesinde bilgileri bulunan müşterilerin, en geç 15 Haziran 2026 mesai bitimine kadar hesaplarının yer aldığı şubeye geçerli kimlikleriyle başvurmamaları halinde, mevduat, emanet, hak ve alacaklarının yasal süreç gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılacağı bildirildi.

2026 yılı içinde zamanaşımına girecek mevduat hesapları ve emanetleri sorgulamak isteyenlerin, Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşların sorgulamalarını gerçekleştirip gerekli başvuruları bankalara yapmaları gerektiği, aksi durumda söz konusu tutarların iade edilemeyeceği ifade edildi.