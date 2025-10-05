Son Mühür- Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak ve soykırıma dur demek için yola çıkan 46 ülkeden 497 aktivist İsrail askerleri tarafından engellenmişti.

40'tan fazla gemiye el koyarak Aşdod limanına çeken İsrail, aralarında dünyaca ünlü çevreci aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu 400'ün üzerinde aktivisti gözaltına almıştı.

Türkiye'nin devreye girmesiyle aralarında 36 Türk'ün de bulunduğu 137 aktivist özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye gelen aktivistler arasında buluna gazeteci Ersin Çelik gözlerinin önünde yaşanan Greta Thunberg'e yönelik İsrail zulmünü anlattı.

Greta Thunberg hala hapishanede...



İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskın sırasında iklim kampanyacısı Greta Thunberg'e karşı şok edici istismarları tarif eden Ersin Çelik,

"Küçük Greta'yı gözlerimizin önünde saçlarından sürüklediler, dövdüler ve İsrail bayrağını öpmeye zorladılar. Ona, başkalarına uyarı olsun diye hayal edilebilecek her şeyi yaptılar" diye konuştu.