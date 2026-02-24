Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Ramazan ayı genelgesine yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Bahçeli, Türkiye’nin laiklik tartışmaları üzerinden hedef alınmasını "yeni yobazlık" olarak nitelendirdi.

"Manevi erime küresel bir salgına dönüştü"

Konuşmasına toplumsal değerlerdeki aşınmaya dikkat çekerek başlayan Bahçeli, "Manevi erime bugün ne yazık ki küresel bir salgına dönüşmüştür," dedi. Dünyadaki ahlaki ve manevi krizlerin Türkiye üzerindeki yansımalarına değinen MHP lideri, Türk milletinin sağduyu ve vicdan sahibi duruşunun bu erimeye karşı en büyük set olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin talibanlaştığına dair en ufak ibare yoktur"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgesine gelen eleştirileri "akıl tutulması" olarak yorumlayan Bahçeli, muhalefetin "gericilik" iddialarına sert çıktı:

"Türkiye’nin Talibanlaştığına dair en ufak bir ibare var mıdır? Yeni yobazlık, kendi değerlerimizden kaçış olarak tanımlanmayacak mıdır? Ramazan şenliklerinin neresinde sakınca vardır? Yabancı ülkelerde her pazar kiliseye giden çocukları garipsemeyenlerin, kendi evlatlarımızın din bilgilerini öğrenmesinden rahatsız olması ikiyüzlülüktür."

"Allaha iman etmek gericilikse, biz de bal gibi gericiyiz"

Laiklik maskesi altında İslam düşmanlığı yapıldığını savunan Bahçeli, Cemil Meriç’in "Her namuslu insan gericidir" sözüne atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Diyorlar ki laikliği savunmak suç değildir, karanlığa teslim olmayacağız. Alayınız karanlıktasınız, haberiniz yok! Eğer Allah’a iman etmek gericilikse, biz de bal gibi gericiyiz. Çocuklara Ramazan ayının önemini anlatmak gericilikse, biz bu suçun sonuna kadar ortağız. Müslüman Türk milletinin haysiyetiyle oynamayın, tepemizin tasını attırmayın."

"Milli Eğitim Bakanı’nı kutluyorum"

MEB’in yayımladığı genelgenin arkasında durduklarını belirten Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık personelini tebrik etti. Bahçeli, bu tür etkinliklerin milli kültürün ve inanç değerlerinin korunması adına elzem olduğunu ifade ederek, eleştiri sahiplerini "çürük aydınlar" olarak tanımladı.

Kurucu felsefe ve üniter yapı vurgusu

Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin temel sütunlarına değinen Bahçeli, devletin yönetim merkezinin Ankara, yapısının ise üniter olduğunun altını çizdi. 1923 yılında konulan kuralların değişmezliğini hatırlatan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, kurucu kahramanlarımızın belirlediği milli egemenlik omurgası üzerinde yükselmiştir. Bundan geriye dönüş yoktur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da ifade ettiği gibi, millet yürüdüğü yolu büyük bir isabetle seçmiştir. Bu millet o güneşe ulaşacaktır ve hiçbir kuvvet buna engel olamayacaktır. Tarihi geriye sarmak mümkün değildir."

Bahçeli’den "Terörsüz Türkiye" mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarını ve Türkiye’nin terörden arınma hedeflerini değerlendirdi. Bahçeli, iç cepheyi tahkim etme vurgusu yaparak, çözümün dış müdahale olmadan milli iradeyle sağlanacağını belirtti.

"Pirincin içindeki beyaz taşları ayıklayacağız"

Türk milletinin varoluş şartlarının ve egemenlik hukukunun baki olduğunu vurgulayan Bahçeli, geleceğin huzurlu Türkiyesi için kararlılık mesajı verdi. Geçmişin tecrübelerinden ders çıkararak ilerlediklerini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekirse pirincin içindeki beyaz taşları ayıklama pahasına da olsa biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Attığımız her adımla ülkemizin ümit çeşmesi, huzur çimentosu olmayı sürdüreceğiz. Dağılarak değil; birbirimize danışarak, dayanarak ve sarılarak yürüyeceğiz."

"Türk neyse Kürt Odur: Tek yürek Türkiye"

103 yıllık Cumhuriyet tarihinde dönemsel yanlışlıklar olsa da bu durumun kardeşlik hukukunu bozamayacağını ifade eden Bahçeli, Türk ve Kürt halklarının ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getirdi. "Düşüncelerimin pergelini açmak istiyorum" diyen MHP Lideri, eşit vatandaşlık vurgusu yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi eşit ve özgür görüyoruz. Türk neyse Kürt odur; bu iki kültür ortak inanç kapsamında buluşmuştur. Terörsüz Türkiye hedefiyle, kardeşlik şuuru yeni yüzyılın rotası olarak belirlenmiştir. Bölücü terörün kanlı döngüsünü kıran Türk-Kürt kardeşliği ilelebet payidar kalacaktır."

"Milli Dayanışma Komisyonu Raporu tamamlandı"

Yaklaşık 6,5 aydır süren ve 20 toplantı neticesinde hazırlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna değinen Bahçeli, komisyonda emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti. 50 üyeden 47’sinin onayıyla kabul edilen raporu bir "manifesto" olarak nitelendiren Bahçeli, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili bu rapora 'sefalet manifestosu' diyenlerin asıl kendileri sefildir. Hiç kimse yaptıklarımızı hafife almamalıdır. Milli iradenin muhterem temsilcileri, dışarıdan bir ara bulucuya veya yabancı bir ele ihtiyaç duymadan bu süreci yürütmüştür."

"Bulanık suda balık avlayan şaşkalozlar iyi dinlesin"

Süreci sabote etmeye çalışan odaklara sert uyarılar gönderen Bahçeli, "Tek Yürek Türkiye" fotoğrafının netleştiğini söyledi. Üçüncü bir göze veya yabancı müdahalesine kapıların kapalı olduğunu belirten Bahçeli, "Bulanık suda balık avlayan şaşkalozlar iyi dinlesin; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurallara uygun çalışmış, milli birliğimizin rotasını çizmiştir," dedi.

Dış politikadaki hareketliliğe ve iç güvenlik başlıklarına da geniş yer ayıran MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD-İran gerilimi üzerinden küresel bir uyarıda bulunurken, terörle mücadelede "İmralı" vurgusunu yineledi.

"ABD’nin İran’a saldırması yaygın savaşın kapısını aralar"

Orta Doğu’daki gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Bahçeli, ABD’nin İran’a yönelik olası müdahalesine dair senaryoları eleştirdi. Bahçeli, "Etrafımıza baktığımızda ABD’nin İran’a saldıracağı tarih konusunda adeta bahis oynanmaktadır. ABD’nin İran’a saldırması, yaygın bir savaş döneminin kapısını aralayacaktır. Gazze’nin yeniden imarı konuşulurken, diğer yandan İran’a meydan okunması anlaşılır gibi değildir," diyerek küresel bir felakete karşı uyarıda bulundu.

"Dışımız kaynarken içimizi durdurmalıyız"

Türkiye’nin çevresindeki ateş çemberine dikkat çeken Bahçeli, milli birliğin stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirten MHP lideri, samimiyet vurgusu yaptı:

"Dışımız kaynarken içimizi durdurmalıyız. Terör örgütünün üst yapılanmasının feshi acilen sonlandırılmalıdır. İmralı’daki açığın nasıl kapatılacağı konusunda samimiyetle muhakeme yapılmalıdır. Biz yeryüzüne Ankara’dan bakmak zorundayız. Küresel tuzaklara karşı bahanelere yer bırakmamalıyız."

"Türk’ün itibarı Kürt’ün itibarıdır"

Kardeşlik vurgusunu derinleştiren Bahçeli, "Türk’ün itibarı Kürt’ün itibarıdır; Kürt’ün iffeti Türk’ün iffetidir," diyerek toplumsal bütünleşmenin önemine değindi. Türkiye’nin varlığının bölgedeki tüm halklar için bir umut olduğunu söyleyen Bahçeli, her türlü tehdidin kaynağında engellenmesi gerektiğini ve "Önce Türkiye" düşüncesinde el ele verilmesi gerektiğini belirtti.

Yasa dışı bahis soruşturmasına ve TFF’ye tam destek

Bahçeli, konuşmasının son bölümünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve spor dünyasını sarsan yasa dışı bahis soruşturmasına da değindi. Soruşturmayı sonuna kadar desteklediğini belirten Bahçeli:

"Yasa dışı bahis soruşturmasını kararlılıkla destekliyorum. Bu suça bulaşanların yakasından tutulmalı, mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakları gözetilmelidir. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sağlıklı ve cesur bir adım atmıştır. TFF bu yolda kararlılıkla devam etmelidir," ifadelerini kullandı.