Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında da benzer fezlekeler hazırlandı. Üç CHP'li ismin yasama dokunulmazlığına yönelik bu adım, Meclis'te yoğun bir sürecin kapılarını araladı. Peki Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? İşte tüm detaylar...

Özgür Özel dokunulmazlık fezlekesinde son durum

Özgür Özel'in dokunulmazlığı henüz kaldırılmadı. Şu an itibarıyla yalnızca Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Başkanlığı'na sunulması aşaması tamamlandı. 17 Şubat 2026 tarihinde Meclis'e ulaşan dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi.

Süreç bundan sonra belirli aşamalarla ilerleyecek. Karma Komisyon Başkanı, siyasi partilerin bildirdiği isimler arasından kura yöntemiyle 5 kişilik bir Hazırlık Komisyonu oluşturacak. Bu komisyon, kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip raporunu hazırlayacak. Rapor daha sonra doğrudan Genel Kurul gündemine gelecek ve oylama yapılacak. Dokunulmazlığın kaldırılması için 151 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Daha önce de Özel hakkında çok sayıda fezleke Meclis'e iletilmişti. En son 9 Ocak 2026 tarihinde de benzer bir dosya düzenlenmiş ve aynı komisyona sevk edilmişti.

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da dünyaya geldi. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Özel, anne ve babasının her ikisi de emekli öğretmen. İlköğretimini Manisa'da tamamladıktan sonra İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde öğrenimine devam etti. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına serbest eczacı olarak başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Siyasete 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı olarak atıldı. 2011 genel seçimlerinde CHP Manisa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve o tarihten bu yana kesintisiz milletvekilliği yapıyor.

Uzun yıllar CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Özel, 4 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak partinin 8. Genel Başkanı seçildi. Eylül 2025'te düzenlenen kongrede de görevini yeniledi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, eczacı Didem Özel ile evli ve bir kız babası.