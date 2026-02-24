Son Mühür- Seçim sandığının en azından şimdilik uzakta olduğu bir süreçte 20'ye yakın araştırma şirketinin anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

Gerek AK Parti ve CHP arasındaki zirve yarışı gerekse milliyetçi seçmende MHP, İYİ Parti, Zafer ve Anahtar Parti arasındaki rekabet her anket sonucuyla birbirinden çok farklı tablo ortaya çıkartıyor.



Meteliğe kurşun atan anket şirketleri...



Yaşanan anket kaosundan rahatsız olduğunu gizlemeyen AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Son anketler üzerine. Anket çalışması, maliyetli bir uğraşıdır. Ciddi bir anketin ortalama maliyeti, 4-5 milyon lira civarındadır.

Meteliğe kurşun atan firmaların, haftada bir anket açıklaması gerçekçi değildir.

İşini ciddiyetle yapan az sayıda firmayı bir kenara bırakırsak, anketlerin çoğu uyduruktur, parayı verenin düdüğü çaldığı masa başı metinlerdir'' hatırlatmasında bulundu.



Tayyar'a göre siyasi tablo nasıl?



''Ayrıca, mevcut siyasi ve sosyolojik iklim, sağlıklı anket sonuçları için pek müsait gözükmüyor'' diyen Şamil Tayyar,

''Ortalık toz bulut, bu köprünün altından daha çok sular akacak.

Sahadaki gözlemlerimi paylaşabilirim.

Toplumun seçim sonuçlarını belirleyici geniş kesimi, özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle AK Parti’ye kırgın ve öfkeli ama umudunu kesmiş değil.

CHP muhalefet için uygun bu koşulları rüzgara dönüştüremedi, aksine marjinal eğilimlere yönelerek siyaset yaptığı sosyolojik zemini daralttı.

MHP ve DEM’in siyasi yelpazede konuşlandığı yer, daha çok çözüm sürecinin seyrine göre şekillenecek gibi gözüküyor.

İyi Parti’de çözülme durmuş, ivme yukarı doğru hareketli.

Yeniden Refah pozisyonunu koruyor ama beklediği sıçramayı bir türlü yapamıyor.

Anahtar Parti sürpriz bir şekilde boy göstermeye başladı.

Deva, Gelecek ve Saadet’in birlik arayışının nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor, şu haliyle umut verici değiller.

Zafer Partisi özellikle gençlerde etkili ama bir süredir patinaj yapıyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Kararsızların oyu AK Parti ve CHP'yle yarışır...



''Kararsız, protest, boykotçu seçmen oranının ise AK Parti ve CHP ile yarışacak düzeyde olduğunu ifade edebilirim'' diyen Tayyar,

''Bu kümeye hiçbir şekilde rengini belli etmeyen hatırı sayılır kitleyi de ekleyebiliriz.

Partilerin seçime doğru son düzlükteki performansı ve kuracakları yeni ittifaklar, sıralamayı şekillendirir.

Ve kum saati çalışmaya başladı'' değerlendirmesinde bulundu.

