Son Mühür- Marmara Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Orta Marmara Çukuru'na dikkat çekti.

Tüysüz, ''Bir yerde geçmişte deprem olmuş ise, er ya da geç, orada aynı büyüklükte yine deprem olacaktır'' uyarısında bulundu.



Depremlerin yoğunlaştığı yer...



Marmara Denizi'nde Silivri'ye 27 kilometre mesafede meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremi işaret eden Prof. Tüysüz,

''1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerin dağılımı (AFAD). Kırmızı çizgiler diri fayları gösterir (MTA).Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğudur.



Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim'deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur'' değerlendirmesinde bulundu.



Orta Marmara'da neler oluyor?



Tıpkı Prof. Dr. Okan Tüysüz gibi Orta Marmara'daki hareketliliğe dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş,

''Kırılan küçük faylar mı ?

Yoksa, sürünen fay düzlemi üzerindeki fay kaymasını engelleyen, kilitli, stres biriktiren, kırılınca orta, küçük, deprem üreten yamalar mı?'' sorularını cevap verdi.



''Ana Marmara Fayı kısmen sürüklenen faydır'' hatırlatmasında bulunan Prof. Bektaş,

''Sürüklenen FAY düzlemi üzerinde küçük engeller fayın hareketini durduramadığından kırılma sonucu 3,5 büyüklüğünde deprem olmuştur.

Daha büyük bir engelin kırılması 23 Nisanda 6,2 depremine neden oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.