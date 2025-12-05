Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Osman Metan, henüz 17 yaşındayken Almanya’ya yerleşti. Üç çocuk babası ve beş torun sahibi olan Metan, 1988’de İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti.

Duisburg’ta eğitimini tamamlayan Metan, yıllarca mali danışman olarak çalıştı ve bu yıl çifte vatandaşlık hakkını kullanarak yeniden Türk vatandaşı oldu.

Sistem “asker kaçağı” uyarısı verdi

Metan’ın ifadesine göre yaklaşık üç hafta önce seyir halindeyken jandarma kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kimlik sorgusunda, yeniden vatandaşlığa alınmasıyla birlikte sistemde “asker kaçağı” olarak göründüğü bildirildi.

Durum üzerine askerlik şubesine başvuran Metan, Ordu Devlet Hastanesi'nde sağlık heyetine sevk edildi. Askerlik yapıp yapmayacağı, heyetin vereceği “elverişlidir” veya “elverişsizdir” raporuyla kesinleşecek.

“Git derlerse giderim, vatanımı çok seviyorum”

Metan, sağlık sorunları nedeniyle sürecin heyet raporuna bağlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum.

Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum."

Askerlik yükümlülüğü sağlık raporuyla belli olacak

Türk vatandaşlığına yeniden geçenler için temel askerlik yükümlülüğü kayıtların güncellenmesiyle belirleniyor. Metan’ın yaşı ilerlemiş olsa da süreç, tamamen sağlık kurulunun değerlendirmesine bağlı şekilde ilerliyor.

Hastane heyetinin vereceği karar doğrultusunda 62 yaşındaki Metan’ın askerlikten muaf olup olmayacağı netleşecek.