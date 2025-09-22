Son Mühür- Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcileri yeniden bölgeye çevirdi. Depremle ilgili değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin sığ olduğunu ve Tuz Gölü Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Tuz Gölü Fay Zonu'nun deprem potansiyeli

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kırkkuyu, Kulu/Konya'da yaşanan depremin sığ olmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bu tür sığ depremlerin, fay hattının yüzeye yakın olduğunu gösterdiğini ifade etti. Görür, depremin meydana geldiği Tuz Gölü Fay Zonu'nun jeolojik yapısına ilişkin de kritik bilgiler verdi. Yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda olan bu fay zonunun, potansiyel olarak büyük depremler üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Bu uyarısıyla, bölgede yaşayan vatandaşların ve yetkililerin olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti.

Türkiye gece saatlerinden beri sallanıyor

Naci Görür'ün bu uyarısı dikkat çekerken, 22 Eylül'ün ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok noktasında hissedilen depremler olmaya devam ediyor. Sabah 04:19'da Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi güne sarsıntılarla başladı. Sındırgı'da 06:59'da 3.7 büyüklüğünde ilk deprem yaşanırken, günün ilerleyen saatlerinde, 12:02'de aynı ilçede daha büyük, 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Ayrıca, Konya'nın Kulu ilçesi de 09:03'te 4.0 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Bu depremler, sığ derinliklerde, 7 ile 9.24 kilometre arasında gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.