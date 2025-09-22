Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Donald Trump’ın oğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Özel, söz konusu görüşmenin lobi şirketleri üzerinden yürütüldüğünü ve Filistin konusundaki politik tutumun eleştirildiğini belirtti.

Özel, “Trump hem Filistin hem de Kıbrıs üzerinde etkili oluyor. Erdoğan ise sessizliğini koruyor. Geçen hafta Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde ismini gizleyerek Junior Trump’ı ağırlıyor, pazarlık yürütüyor. Filistin kan ağlarken Erdoğan Trump’ın oğluyla iş ilişkisi kuruyor ve Filistin’i göz ardı ediyor” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ABD tarafından da doğrulandığı belirtilmişti.

Erdoğan’dan sert yanıt: “Sağır duymaz uydurur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Özel’in iddialarını reddetti. Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle şeyler uyduruyor. Buna inanmanız mümkün değil” şeklinde konuştu.

Özel’den Erdoğan’a “jet yanıt”

CHP lideri Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen “31 Ocak Çağlayan Davası” duruşması arasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı’na ABD’deki Trump görüşmesiyle ilgili çağrıda bulundu:

“Eğer Gazze’deki kanı durdurmak için gidiyorsan seni uğurlamaya giderdim. Ama Türkiye’deki anti-demokratik uygulamalara destek almak için Trump’tan güç alıyor ve zulme sessiz kalıyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermek yerine Trump’a Netanyahu’nun bir soykırımcı olduğunu söylemeli. Ankara’ya döndüğünde ben seni karşılayacağım, elini sıkacağım. Hadi bakalım, hodri meydan!”

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar

Özel, CHP İstanbul İl Başkanı ve gençlik kolları yöneticilerinin davalarını değerlendirirken, Erdoğan’ın ifadelerini eleştirdi. Özel, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının hem yanlış hem de yanıltıcı olduğunu vurguladı:

“Bu ifadeler ayıplıdır. Trump, Erdoğan’ın iddialarını doğrulamış oluyor. Türkiye’deki süreçlere sessiz kalıp anti-demokratik uygulamalara destek veriyor. Canlı yayında Boeing siparişi açıklamasından önce, Trump’a net mesaj vermesi gerekir: Netanyahu’nun bir soykırımcı olduğunu, yaşananların insanlık suçu olduğunu söylemeli. Erdoğan’ı Esenboğa dönüşünde karşılayıp elini sıkacağım. Hodri meydan!”