Son Mühür- Bugün, 11 Ağustos 2025 Perşembe günü 8:24'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, uzmanları harekete geçirdi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti ve bu fay hattının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Batı sınırı riskte

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, Kalecik'teki deprem 4,1 büyüklüğünde ve sığ nitelikli olarak kaydedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, depremin ters fay niteliğinde olduğunu ve Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini ifade etti. Görür, bu fay zonunun yaklaşık kuzey yönlü bir uzanım gösterdiğini ve Kırşehir Masifi'nin batı sınırını teşkil ettiğini belirtti.

"7 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları, bölgenin depremselliği açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Görür, Çankırı Fay Zonu'nun geçmişte de aktif olduğunu ve büyüklüğü 7'ye varan depremler üretebileceğini dile getirdi. Bu bilgi, bölgede yaşayan vatandaşlar ve ilgili kurumlar için risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Naci Görür, açıklamasının sonunda tüm bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.