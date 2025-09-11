Son Mühür- ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki KFC ve Pizza Hut şubelerinin işletmecisi İş Gıda A.Ş. ile olan franchise sözleşmesini feshetmişti. Kararın gerekçesi, İş Gıda’nın belirlenen operasyonel standartları yerine getirememesi olarak açıklanmıştı. Bu süreçte 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı kapanmış, marka Türkiye pazarından çekilmişti.

Yeni adres HD Holding

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, dev fast food zinciri yeniden Türkiye pazarına giriyor. Yeni işletmeci olarak ise yeme içme sektöründe HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla bilinen HD Holding seçildi.

İlk şubeler 2025 sonunda

Anlaşma kapsamında KFC, Türkiye’de yeniden hizmete başlayacak. İlk restoranların 2025 yılının sonunda açılması planlanıyor. Böylece uzun süredir kapalı olan markanın Türkiye operasyonları yeniden hayata geçirilecek.

Yum Brands’tan açıklama

Yum Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, daha önce yaptığı açıklamada, “Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı” demişti. Şirketin, HD Holding ile yaptığı yeni anlaşmayla Türkiye pazarında güçlü bir geri dönüş planladığı belirtiliyor.