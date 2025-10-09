Son Mühür- Saat 02.54’te Kütahya’nın Simav ilçesi Yemişli merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerde hissedildi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir’de kısa süreli panik yarattı.

“Batı Anadolu K–S gerilmesi altında”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya’daki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Görür, Batı Anadolu’nun genel olarak kuzey–güney yönünde gerilme altında olduğunu belirterek, “Bu nedenle bölgede doğu–batı yönlü graben yapıları gelişiyor” ifadelerini kullandı.

“İzmir-Aydın-Bozdağ Horstu çok önemlidir”

Prof. Dr. Görür, depremin yalnızca Kütahya’yı değil, İzmir ve çevresini de ilgilendirdiğini vurguladı. Görür açıklamasında, “İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünmeler nedeniyle bu blok içinde çapraz graben ve horstlar gelişir ve depremler oluşturur” dedi.

“Depremlerin yeri ve düzlemler önemlidir”

Deprem analizlerinde yanlış yorumların önüne geçmek için bilimsel verilerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Görür, “Depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık ve yanlış yorumlara neden olabilir” uyarısında bulundu.

İzmir ve Ege için kritik hat

Uzmanlara göre Görür’ün bahsettiği İzmir-Aydın-Bozdağ horstu, İzmir’i çevreleyen en aktif fay zonlarından birini oluşturuyor. Bu bölge, İzmir Körfezi’nden Aydın’a kadar uzanıyor ve tarih boyunca birçok sarsıntının merkez üssü konumunda yer aldı. Son deprem, bu hattın ne kadar dinamik ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı.