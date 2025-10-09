Son Mühür / Yiğit Uzun– İzmir Valisi Süleyman Elban, emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte 2025’in ilk 9 ayına ait asayiş verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Valilik Toplantı Salonunda yapılan değerlendirme toplantısında, kent genelinde suç oranlarının geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 11’lik azalma

Vali Elban, İzmir’de yılın ilk dokuz ayında 29 bin 363 kişilere karşı suç işlendiğini belirterek, “Geçen yıl bu rakam 32 bin 973’tü. Yani yüzde 11’lik bir azalma sağladık. Kasten öldürmede %20, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada %27, cinsel saldırıda ise %21 oranında düşüş görüldü.” dedi. Hakaret, tehdit ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlarda da çift haneli gerilemeler kaydedildi

.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 36’lık düşüş

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da dikkat çekici bir azalma yaşandı.

Elban, “Geçen yıl 9 bin 569 olan olay sayısı bu yıl 6 bin 124’e geriledi. Oto hırsızlıkta %59, kapkaçta %67, yankesicilikte %75 oranında azalma sağlandı. Gaspta %30, dolandırıcılıkta %28’lik düşüş var.” açıklamasını yaptı.

Vali, bu tablonun hem kamera sistemleri hem de devriye yoğunluğundaki artışla bağlantılı olduğunu vurguladı.

19 bin 150 firari yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan 19 bin 150 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Elban, “Bir kısmı tutukluluk süresi dolduğu için dışarıda bulunan, bir kısmı da cezası kesinleşip teslim olmayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kesintisiz sürüyor.” dedi. Ayrıca, ifade için aranan 31 bin 176 şahıs hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Ruhsatsız silah operasyonlarında 4 bin 602 silah ele geçirildi

İzmir’de yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 bin 602 silah ele geçirildi.

Bunların 2 bin 448’i tabanca, 692’si kuru sıkı, 25’i uzun namlulu tüfek, 1 bin 437’si ise av tüfeği olarak kayıtlara geçti.

Toplam 4 bin 744 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

166 organize suç çetesi çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen 228 operasyon sonucunda 166 çete çökertildi.

Vali Elban, “Organize suçlarla mücadelede tavizsiz bir politika izliyoruz. Kentimizde hiçbir yasa dışı yapılanmaya göz açtırmıyoruz.” ifadelerini kullandı

.

Uyuşturucuyla mücadelede okul çevreleri öncelikli

Uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 bin 419 imal ve ticaret olayında 3 bin 701 kişi gözaltına alındı, 1 817’si tutuklandı. Kullanıcılık ve bulundurmayla ilgili 15 bin 514 olayda ise 16 bin 433 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 1 898 kişi tutuklanırken 4 bin 388 kişiye adli kontrol uygulandı.

Elban, “Okul önlerinde en ufak toleransımız yok, denetimlerimizi her gün sürdürüyoruz.” dedi.

Trafik denetimleri iki katına çıktı

Trafik güvenliğinde de büyük artış kaydedildi. Geçen yıl 4 milyon 382 bin araç denetlenirken, bu yıl sayı 8 milyon 566 bine ulaştı. Denetimlerde 1 milyon 284 bin araca işlem yapıldı.

Okul servislerine yönelik denetimler %71 artarken, 32 bin 102 servis aracı kontrol edildi.

İzmir’de 102 bin Suriyeli bulunuyor

Göç İdaresi verilerine göre İzmir’de geçici koruma kapsamında 102 bin 247 Suriyeli bulunuyor.

Bir önceki toplantıda bu sayının 110 bin 400 civarında olduğu hatırlatıldı.

1 milyon kişi 112’yi aradı

Kent genelinde 1 milyon 87 bin çağrı 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. Geçen yıl bu rakam 1 milyon 161 bin olarak kaydedilmişti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açıklamalarının sonunda güvenlik birimlerine teşekkür ederek, “İzmir, asayişin ve huzurun şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” dedi.