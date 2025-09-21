Son Mühür- Gerek Türk demokrasisi gerekse CHP tarihinin en önemli uzmanları arasında yer alan DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminin ardından Özgür Özel dönemiyle ilgili de dikkat çekici bir eleştirisini gündeme getirdi.

1950'de İsmet İnönü'nün öncülüğünde CHP'nin bu ülkeye çok partili demokrasiyi getirdiğine dikkat çeken Prof. Uyar, bu gerçeğe rağmen Kılıçdaroğlu döneminde buna yeterince vurgu yapılmadığına işaret etti.

Kılıçdaroğlu'na onu söyletemedik...



''Kılıçdaroğlu yıllarca, "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız" dedi. Kendisine "Cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandıracağız" dedirtemedik. Oysa 1950'de demokrasi devrimini yapan bizzat CHP idi.'' diyen Prof. Dr. Hakkı Uyar,

Özgür Özel ise ısrarla "eşit yurttaşlık" diyor.

Kendisine de "yurttaşların eşitliği" demesini hatırlatmak isterim. Partisinin halkçılık ilkesi de bunu gerektirir. Eşit yurttaşlık, kimlikler arasındaki eşitliği işaret ediyor. Oysa Cumhuriyet, yurttaş ve birey temellidir. Devlet kimlik siyaseti yapmaz, bunu meşrulaştırmaz.

Türk Devriminin mirası iyi kavranmalı.'' hatırlatmasında bulundu.