Son Mühür- ENAG, Eylül ayında TÜFE'yi aylık bazda yüzde 3,79 artışla yıllık bazda yüzde 63.23 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

TÜİK ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 olduğunu açıkladı.

Daha önce ENAG ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarında dikkat çekici fark bulunurken ilk kez iki kurumun rakamları arasındaki makasın daraldığı görüldü.



ENAG'a itiraz var...



Emek dünyasına yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken Prof. Dr. Aziz Çelik, ''ENAG artık bir enflasyon bülten bile yayımlamıyor! Eskiden hiç olmazsa onu yapıyorlardı.'' sözleriyle açıklanan rakamlara dikkat çekti.

ENAG için, ''Nisan 2025'ten bu yana sadece ayda bir twit atıyorlar.

Ne seri veri var, ne detaylı metaveri, ne metodoloji!

ENAG sitesinde neredeyse hiçbir veri yok.

Geçmişe dönük verileri eski twitlerden tek tek toplamız gerek.

Dahası bu açıklanan oranların kaynağı ne, hesaplama yöntemi ne, detay ne? Hiçbiri yok!

5 sayfadan ibaret bir web sitesi var. Orada da genel geçer bilgiler var.'' hatırlatmasında bulundu.



Bu ciddi bir iş uyarısı...



"Ülke çapında enflasyon ölçüyoruz" veya "gerçek enflasyonu ölçüyoruz" iddiası ciddi bir iştir diyen Prof. Çelik,

''Ya bunun gereğini yapmak lazım ya da bu işten vazgeçmek lazım!'' çağrısında bulundu.