Son Mühür- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin Türkiye'deki emeklilk yaşının düşüklüğünden yakınarak EYT'lilere her yıl bütçeden 1 trilyon liraya yakın kaynak aktarıyoruz iddiasına Prof. Dr. Aziz Çelik'ten yalanlama geldi.

''Bir sosyal güvenlik yalanı bir kez daha çöktü.'' vurgusunda bulunan Prof. Çelik,

''EYT'nin bütçe için büyük yük olduğu iddia ediliyordu!

Hâlâ da ediliyor.

Bu iddia bizzat Hükümetin kendi verileri ile yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı (SBB) verilerine göre EYT düzenlemesi bütçe üzerinde herhangi bir yük getirmemiş.'' hatırlatmasında bulundu.



SGK'ya transfer oranı ne kadar?



Bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerin oranını değerlendiren Prof. Aziz Çelik,

''2021 yılında SGK'ye yapılan bütçe transferleri yüzde 15,8 imiş.

2022 yılında bu oran 13,3 olmuş.

EYT yılı olan 2023'te de 13.3 olmuş.

2024 yılında da 13,3 olmuş.

Artış bir yana SGK transferlerinin bütçe harcamaları içindeki payı düşmüş.

2019 ve 2020'de bütçenin yüzde 20'si sosyal güvenlik transferi iken bu oran yüzde 13'e düşmüş!

Hani EYT yüktü?'' diye sordu.



Asıl mesele başka...



''Asıl mele EYT değil bütçeden sosyal güvenliğe ayrılan kaynaklarının kısılması'' diyen Çelik,

''2026'da daha da kısmak istiyorlar.

Böylece emeklilikte adalet ve kademe talebinin de önünü kesmek istiyorlar.'' mesajı verdi.