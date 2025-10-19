Son Mühür- Dünyanın en büyük elektrikli otomotiv üreticilerinden BYD'nin Manisa yatırımı konusunda belirsizlikler kafa karıştırıyor.

Temmuz 2024'de gündeme gelen yatırım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı imza töreniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basılmıştı.

5 bin kişiye istihdam yaratması beklenen fabrikayla ilgili gelişmeleri Meclis gündemine taşıyan isim CHP Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu.

''Çinli otomotiv firması BYD Manisa’da bir fabrika kuracağını taahhüt etmiş ve bu çerçevede ilave ithal vergilerden hemen muaf olmuştu. Sonrasında BYD’nin pazar payı hızla arttı'' hatırlatmasında bulunan Burak Dalgın, geçtiğimiz Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a bu yatırımın son durumunu sormuştu.

Üç ay sonra gelen cevabı aşağıda paylaşıyorum diyen Burak Dalgın,

''Esas soru hâlâ yanıtsız: Fabrika ne durumda?'' sözleriyle bakanlıktan gelen açıklamanın yetersiz olduğuna işaret etti.

BYD'ye verilen avantajlar geri alınsın...



Girişimci iş insanı Alphan Manas da BYD'nin yatırımı konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi.

''BYD'nin tezgahını yatırım anlaşmasının imzası döneminde uyarmıştım. Şimdi BYD ekonomimize zarar vermeden firma hizaya çekilip gümrük vergisi avantajı geri alınmalıdır.'' diyen Manas,

''Unutmayın BYD yaptığı muhasebe oyunlarıyla Çin'de de mimlenmiş durumda. Adamlar kendi hükümetlerini kandırmaya çalışıyor. Bizi mi kandıramayacak?'' diye sordu.

Btan geminin malları...

Alphan Manas, ''Çin'de elektrikli otomobil üretim kapasitesi yüzde 150'ye çıktı. Şirketler ancak damping yaparak nakit oluşturmaya çalışacaklar. O yüzden Bakanlığımız lütfen önlemlerini arttırsın. "Batan geminin malları" dünyasına giriyoruz. Türkiye kendisini koruma altına almalı. Bunların "Yatırım yapacağız" tezgahını yememeli.'' uyarısında bulundu.