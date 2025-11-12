Türkiye'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Balıkesir'de meydana gelen depremler, vatandaşlarda büyük panik yaratmış durumda. Uzmanlardan depremlerle ilgili olarak uyarılar ve açıklamalar gelmeye devam ederken, bir uyarı da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'uyarıyorum' diyerek İzmir başta olmak üzere bazı bölgelere dikkat çekti.

İşte, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımı:

"Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, İzmir-bayraklı, İnciraltı, Bostanlı , alaybey, mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar büyükçekmece, Beylikdüzü, haramidere, Esenyurt , Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci° verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın."