Son Mühür- NVIDIA, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde (Mayıs–Temmuz dönemi) açıkladığı bilanço sonuçlarıyla Wall Street’in beklentilerini bir kez daha aştı.

Şirket, özellikle yapay zeka destekli veri merkezi çiplerine yönelik talebin patlamasıyla 26,42 milyar dolar net kar açıkladı. Sadece üç ayda elde edilen bu sonuç, küresel çip pazarında eşi görülmemiş bir kârlılık oranını temsil ediyor.

Aynı dönemde NVIDIA’nın gelirleri yüzde 122 artarak 30,04 milyar dolara, faaliyet kârı ise 18,78 milyar dolara yükseldi. Böylece şirket, tarihin en yüksek çeyrek kârlarından birine imza attı.

Koç Holding’in piyasa değeri 9,7 milyar dolar seviyesinde

Türkiye’nin en büyük özel sektör grubu konumundaki Koç Holding, otomotivden enerjiye, bankacılıktan dayanıklı tüketime uzanan geniş faaliyet alanına rağmen Borsa İstanbul’da yaklaşık 405 milyar TL (yaklaşık 9,7 milyar USD) piyasa değerine sahip bulunuyor.

Bu tablo, Türk lirasındaki değer kaybı ve yerel piyasaların dolar bazındaki daralmasıyla birleşince, NVIDIA’nın tek bir çeyreklik karı Koç Holding’in tüm piyasa değerini geride bırakan bir düzeye ulaşmış oldu.

Analistler: “Sermaye artık teknolojiye akıyor”

Finans analistleri, bu farkın sadece şirket büyüklükleri arasındaki uçurumu değil, küresel sermayenin yönünü de ortaya koyduğunu vurguluyor.

ABD merkezli yatırım danışmanı Daniel Ives’e göre, “NVIDIA artık yalnızca bir çip üreticisi değil; yapay zeka ekonomisinin kalbi.”

Türkiye’deki uzmanlar ise bu farkın, teknoloji ve inovasyona dayalı sektörlerin katma değer yaratma gücünü açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

Küresel ölçekli bir dönüm noktası

NVIDIA’nın üç aylık karının, Koç Holding gibi köklü bir sanayi devinin toplam piyasa değerini aşması, küresel ekonomideki teknoloji merkezli dönüşümün sembolü olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, yapay zeka çağının yalnızca teknolojik değil, finansal dengeleri de kökten değiştirmekte olduğunu gösteriyor.

Veriler:

NVIDIA net kar (Q2 FY2025): 26,42 milyar USD

Koç Holding piyasa değeri: 9,7 milyar USD

Oran: NVIDIA’nın 3 aylık karı - Koç Holding’in piyasa değerinin 2,7 katı