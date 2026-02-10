Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi dizisinde sergilediği performansla tanınan Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti. Özellikle dizideki otoriter karakteri ve sahneleriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Gerez'in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞIVGA GEREZ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Şıvga Gerez'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Hastalığının seyriyle ilgili takipçilerini bilgilendiren ve dua isteyen Gerez, amansız hastalıkla girdiği savaşı kaybetti. Tedavi sürecinin olumsuz sonuçlanması üzerine hayata gözlerini yuman sanatçının vefat haberi, yakınları ve hayranları tarafından derin bir kederle karşılandı.

ŞIVGA GEREZ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Sahne dünyasına adımını ilk olarak dans sanatıyla atan Şıvga Gerez, ekran yolculuğuna oyunculukla devam etti. Sanatçının tam yaşı ve doğum yeri hakkında kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Gerez'in özel hayatını gizli tutmayı tercih ettiği biliniyor. Kariyeri boyunca sergilediği karizmatik duruşu ve sahne enerjisiyle tanınan isim, televizyon izleyicilerinin hafızasında yer edinen karakterlere hayat verdi.

ŞIVGA GEREZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Oyunculuk kariyerine 2001 yılında çekilen 'Dansöz' isimli sinema filmiyle başlangıç yapan Şıvga Gerez, asıl büyük çıkışını 2003 yılında fenomen dizi Kurtlar Vadisi ile gerçekleştirdi. Dizide Cerrahpaşalıların Ablası karakterini canlandıran oyuncu, Polat Alemdar ve Süleyman Çakır karakterleriyle olan gerilimli sahneleriyle unutulmazlar arasına girdi. Az sayıda ama etkili projede yer almayı tercih eden Gerez, 2010 yılında ise 'En Mutlu Olduğum Yer' adlı yapımda izleyici karşısına çıkmıştı.