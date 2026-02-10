Son Mühür- Ünlü sunucu Fatih Ürek hakkında sosyal medyada dolaşıma giren “kürk satışı” iddiaları gündem yaratırken, ailesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Ürek’in kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“Ortada satış yok, sadece taşınma süreci var”

Selvi Ürek ve Nurgül Fırat tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Kardeşler, söz konusu süreçte herhangi bir satış işleminin bulunmadığını, yalnızca ev taşıma işlemi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Taşınma işlemi mahkeme gözetiminde yapıldı

Açıklamada, Fatih Ürek’in kirada yaşadığı belirtilirken, taşınma sürecinin mahkeme tarafından yetkilendirilen kişiler eşliğinde ve yasal çerçevede yürütüldüğü aktarıldı. Ailenin, süreç boyunca hukuki prosedürlere uygun hareket ettiği özellikle vurgulandı.

“Kürkler satılmadı, evde duruyor”

Gündeme gelen kürk iddialarına da açıklık getiren Ürek kardeşler, bu eşyaların satıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Kürklerin hala evde bulunduğunu ifade eden aile üyeleri, kamuoyunda oluşturulan algının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

“Bu süreçte sadece dua ediyoruz”

Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, açıklamalarının sonunda yaşanan gelişmeler karşısında üzgün olduklarını belirterek, bu dönemde yalnızca Fatih Ürek için dua ettiklerini ve kamuoyundan anlayış beklediklerini ifade etti.